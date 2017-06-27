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Кампль заявил об уходе из «Байера»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: игроки, Байер, Бэйцзин Гоань, Кампль Кевин, Шмидт Роджер
Сегодня, 04:18 | Источник: rtvslo.si | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Байера» Кевин Кампль сообщил, что покинет леверкузенский клуб в летнее трансферное окно:

«Я ухожу из Леверкузена, это факт. Куда? Я открыт для любых вариантов. Предложений у меня предостаточно.

Китай? Это слишком далеко. Если я и соглашусь туда перейти, то только к Роджеру Шмидту».

Напомним, экс-наставник «Байера» Шмидт недавно возглавил китайский «Бэйцзин Гоань».

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