Кампль заявил об уходе из «Байера»

Полузащитник «Байера» Кевин Кампль сообщил, что покинет леверкузенский клуб в летнее трансферное окно:

«Я ухожу из Леверкузена, это факт. Куда? Я открыт для любых вариантов. Предложений у меня предостаточно.

Китай? Это слишком далеко. Если я и соглашусь туда перейти, то только к Роджеру Шмидту».

Напомним, экс-наставник «Байера» Шмидт недавно возглавил китайский «Бэйцзин Гоань».