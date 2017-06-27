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Паскуато: «Если Манчини позовёт меня в „Зенит“, считайте, что я уже там»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Зенит, Ювентус, Крылья Советов, Паскуато Кристиан, Манчини Роберто
Сегодня, 03:40 | Источник: Твиттер Кристиана Паскуато | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Ювентуса» Кристиан Паскуато, в сезоне-2016/17 выступавший за «Крылья Советов» на правах аренды, на своей странице в «твиттере» признался, что с радостью перейдёт в «Зенит», если поступит соответствующее предложение от клуба и главного тренера Роберто Манчини:

«Читал, что игроки из Италии сомневаются, стоит ли ехать в „Зенит“. Сумасшедшие! Если Роберто Манчини захочет видеть меня в команде, считайте, что я уже там».

Контракт 27-летнего форварда с «Ювентусом» истекает этим летом. В минувшем сезоне он провёл 26 матчей в РФПЛ, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Ранее Паскуато заявлял, что хотел бы оказаться в команде главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

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