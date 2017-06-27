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Денис Суарес: «Надеюсь, Бельерин всё-таки перейдёт в „Барселону“»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: игроки, Барселона, Арсенал, Суарес Денис, Бельерин Эктор
Сегодня, 08:02 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес выразил надежду, что каталонский клуб сможет оформить переход защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина. Напомним, руководство «канониров» ранее дало понять, что не расстанется с 22-летним игроком в летнее трансферное окно.
«Люди хотят, чтобы в „Барселоне“ были только лучшие футболисты, и я надеюсь, что Бельерин всё-таки сможет перейти к нам. Мы всегда рады игрокам высочайшего уровня», — подчеркнул Суарес.
Испанский хавбек также отметил, что не собирается покидать «Барселону»:
«Да, я остаюсь в „Барселоне“ на грядущий сезон».
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