Денис Суарес: «Надеюсь, Бельерин всё-таки перейдёт в „Барселону“»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес выразил надежду, что каталонский клуб сможет оформить переход защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина. Напомним, руководство «канониров» ранее дало понять, что не расстанется с 22-летним игроком в летнее трансферное окно.

«Люди хотят, чтобы в „Барселоне“ были только лучшие футболисты, и я надеюсь, что Бельерин всё-таки сможет перейти к нам. Мы всегда рады игрокам высочайшего уровня», — подчеркнул Суарес.

Испанский хавбек также отметил, что не собирается покидать «Барселону»:

«Да, я остаюсь в „Барселоне“ на грядущий сезон».