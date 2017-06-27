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Агент: «Помимо „Зенита“, Тельо интересуется ещё один российский клуб»
Сегодня, 14:50 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Антон Белюсь
Хосе Мария Оробитг - агент нападающего «Барселоны» Кристиана Тельо, рассказал, что «сине-бело-голубые» не являются единственными претендентами на 25-летнего футболиста даже в России:
«Это правда, что „Зенит“ интересуется Кристианом Тельо, но за ним охотятся и другие клубы, так что у „Зенита“ есть серьезные конкуренты. Это еще один российский клуб и клуб с великим именем. К тому же сейчас важно договориться с „Барселоной“, а это всегда очень трудно».
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