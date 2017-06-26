«Волгарь» подписал двух футболистов

Начальник «Волгаря» Олег Целовальников сообщил о том, что клуб продлил контракты с рядом игроков, а также подписал двух новобранцев:

«Продлены соглашения с вратарями Станиславом Бучневым и Дмитрием Терновским, защитником Сосланом Таказовым, полузащитниками Асланом Дышековым и Александром Болониным. Подписали контракты нападающий Алексей Бабырь (экс-„Нефтехимик“) и полузащитник Андрей Бочков (экс-„Сочи“). На очереди подписание контрактов с еще группой игроков, находящихся на сборе в Минске».

Напомним, что ранее «Волгарь» получил лицензию на участие в следующем сезоне ФНЛ.