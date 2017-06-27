Рейтинг@Mail.ru

Фернандеш: «„Фенербахче“? Я счастлив в „Локомотиве“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Фенербахче, Фернандеш Мануэл
Сегодня, 17:02 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш опроверг слухи о возможном переходе в «Фенербахче».

«Я долго играл в Турции и заметил, что там очень любят делать новости из ничего.  еще у турков хорошее воображение. Это все, что я могу сказать. Футбольная жизнь, впрочем, непредсказуемая: как мы можем знать о том, что будет завтра? Сейчас я говорю, что счастлив здесь и хочу приносить пользу „Локомотиву“», - сказал Фернандеш.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
09:46 Слухи ЦСКА и «Зенит» претендуют на защитника «Интера» Меделя 98
02:21 Слухи «Зенит» поспорит с «Сампдорией» за 20-летнего хавбека сборной Хорватии Чорича 53
01:48 Слухи «Рома» и Паредес выбирают между «Ювентусом» и «Зенитом» 21
Вчера
17:19 Слухи Навас и Кудряшов присоединятся к «Рубину» на сборе в Австрии 100
16:30 Слухи Источник: «„Локомотив“ договорился с „Рубином“ о выкупе Кверквелии» 11
15:52 Слухи Источник: «Азмун прилетел в Казань и прошёл медосмотр в „Рубине“» 134
Станислав Горин
«Зенит» совершит ошибку на 70 миллионов?
В «Роме» завелся гениальный менеджер и может всучить Манчини двух разрушителей по цене форвардов. «Соккер.ру» проверяет, продумал ли «Зенит» свои трансферы?
Комментариев: 43
24 июня 2017
22:06 Слухи Источник: «„Зенит“ совершит трансферы Маноласа и Паредеса до вторника» 85
16:23 Лебеденко вскоре может присоединиться к московскому «Арарату» 10
14:39 Слухи Состав «Краснодара» может пополниться защитником «Шальке» Аого 17
все материалы по этой теме
Турниры