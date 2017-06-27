Фернандеш: «„Фенербахче“? Я счастлив в „Локомотиве“»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш опроверг слухи о возможном переходе в «Фенербахче».

«Я долго играл в Турции и заметил, что там очень любят делать новости из ничего. еще у турков хорошее воображение. Это все, что я могу сказать. Футбольная жизнь, впрочем, непредсказуемая: как мы можем знать о том, что будет завтра? Сейчас я говорю, что счастлив здесь и хочу приносить пользу „Локомотиву“», - сказал Фернандеш.