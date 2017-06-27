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«Зенит» поспорит с «Сампдорией» за 20-летнего хавбека сборной Хорватии Чорича
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Сампдория, Динамо Зб, Чорич Анте
Сегодня, 02:21 | Источник: Calcionews24.com | Редакция: Павел Молочный
«Зенит» заинтересовался полузащитником сборной Хорватии и загребского «Динамо» Анте Чоричем, на которого также претендует «Сампдория», утверждает источник.
20-летний хорват в сезоне-2016/17 принял участие в 23 матчах чемпионата Хорватии и забил 4 гола.
Напомним, в январе 2016 года Чоричем интересовались «Челси» и мадридский «Реал», однако футболист тогда заявил, что хочет остаться в «Динамо».
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