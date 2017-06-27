«Зенит» поспорит с «Сампдорией» за 20-летнего хавбека сборной Хорватии Чорича

«Зенит» заинтересовался полузащитником сборной Хорватии и загребского «Динамо» Анте Чоричем, на которого также претендует «Сампдория», утверждает источник.

20-летний хорват в сезоне-2016/17 принял участие в 23 матчах чемпионата Хорватии и забил 4 гола.

Напомним, в январе 2016 года Чоричем интересовались «Челси» и мадридский «Реал», однако футболист тогда заявил, что хочет остаться в «Динамо».