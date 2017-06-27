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ЦСКА и «Зенит» претендуют на защитника «Интера» Меделя
Сегодня, 09:46 | Источник: fcinter1908.it | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, новый главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти не заинтересован в услугах защитника Гари Меделя и сообщил игроку, что тот может искать себе новый клуб.
Сообщается, что в борьбу за 29-летнего чилийца, который в настоящее время находится в расположении национальной команды, с которой выступает на Кубке Конфедераций, включились два российских клуба - ЦСКА и «Зенит».
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24 июня 2017
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Веришь если 16 лет подряд говорить *Гинер все купил*, то твой любимый клуб станет чемпионом?) Боюсь, что результат тебя огорчит.
Денег нет ни копья,даже шоколадные мальчики не хотят переходить в конюшню.
Взяли бы водное поло на крестовском почистили от запаха,может бы какого нибудь кокорина или эрнани получили бы в подарок,миллер не обидел бы)
Определенно с тобой что то не так)
2-0 это ЦСКА ноги еле унес от рубина?) ахаха. заканчивай пить и общаться со спартаковскими))0
Да и сравнивать *усиления* рубина ради отмыва бабла и усиление ЦСКА не стоит)