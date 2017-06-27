ЦСКА и «Зенит» претендуют на защитника «Интера» Меделя

По информации итальянских СМИ, новый главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти не заинтересован в услугах защитника Гари Меделя и сообщил игроку, что тот может искать себе новый клуб.

Сообщается, что в борьбу за 29-летнего чилийца, который в настоящее время находится в расположении национальной команды, с которой выступает на Кубке Конфедераций, включились два российских клуба - ЦСКА и «Зенит».