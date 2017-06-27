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«Анжи» сыграл вничью с ЧФР

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Анжи, Клуж
Сегодня, 21:18 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В контрольном матче на сборе «Анжи» сыграл вничью с румынским ЧФР – 1:1. Единственный гол в составе махачкалинцев на 73-й минуте забил Томас Фибел.

«Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Фибел, Афонин, Хубулов (Кацаев 46), Брызгалов (Карасев 40), Гулиев (Чайковский 60), Мамтов (Данченко 60), Маркелов (Липартия 60), Яковлев, Базелюк (Ханджич 60).

Ранее «Анжи» обыграл «Астру».

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