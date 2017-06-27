30
«Анжи» сыграл вничью с ЧФР
Сегодня, 21:18 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В контрольном матче на сборе «Анжи» сыграл вничью с румынским ЧФР – 1:1. Единственный гол в составе махачкалинцев на 73-й минуте забил Томас Фибел.
«Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Фибел, Афонин, Хубулов (Кацаев 46), Брызгалов (Карасев 40), Гулиев (Чайковский 60), Мамтов (Данченко 60), Маркелов (Липартия 60), Яковлев, Базелюк (Ханджич 60).
Ранее «Анжи» обыграл «Астру».
Другие материалы по теме:
24 июня 2017
23 июня 2017
22 июня 2017
20:57 «Урал» проиграл «Марибору» 5
60
Или войдите через
Но мое мнение : два опорника и два напа,
видимо еще и в перчатках...боксерских )
Так что все норм. Версия.что будем играть в два опорника,подтверждается.
Сегодня вообще в трех начинали получается ) Афонин,Брызгалов,Гулиев.
Хотя есть еще Паном и отсутствующий Гасанов. Держать на лавке
четырех опорников,в это как-то не верится. И в напов тоже будем
играть в двух,с учетом количества напов. Если у нас их 5-6,скорее всего,
в двух играть и будем. Только кто будет в основе,сейчас черта с два угадаешь )
Да...и радует,что с Гулиевым продлили аренду,Дьяченко так понимаю,
пойдет на фланг Агалардо, а Тетру Витальевич упрямо держит в основе )