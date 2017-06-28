«Халл Сити» Слуцкого встретится с «Нантом» Раньери

Пресс-служба «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, сообщила о ближайших товарищеских играх команды.

15 июля команда встретится с «Оксфорд Юнайтед», 18 июля – с «Бристоль Роверс», а 25 июля команда Слуцкого проведет контрольный поединок с «Нантом» Клаудио Раньери.