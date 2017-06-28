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«Халл Сити» Слуцкого встретится с «Нантом» Раньери

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Халл Сити, Нант, Оксфорд Юнайтед, Бристоль Сити, Слуцкий Леонид , Раньери Клаудио
Сегодня, 19:05 | Источник: ФК "Халл Сити" | Редакция: Максим Коджеспиров

Пресс-служба «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, сообщила о ближайших товарищеских играх команды.    

15 июля команда встретится с «Оксфорд Юнайтед», 18 июля – с «Бристоль Роверс», а 25 июля команда Слуцкого проведет контрольный поединок с «Нантом» Клаудио Раньери.

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