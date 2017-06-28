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«Барселона» встретится с «Шапекоэнсе» 7 августа в рамках Кубка Гампера
Сегодня, 19:40 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Роман Мельник
Еще в конце 2016 года «Барселона» решила пригласить «Шапекоэнсе» принять участие в традиционном турнире, посвященном основателю каталонского клуба — Жоану Гамперу.
Таким образом «Барселона» предлагает почтить память футболистов и персонала бразильского клуба, погибших в авиакатастрофе, случившейся ноябре прошлого года.
Матч состоится 7 августа, а весь доход клубы разделят между собой.
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Только можно было и весь доход Шапекоэнсе отдать.