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«Барселона» встретится с «Шапекоэнсе» 7 августа в рамках Кубка Гампера

Соккер.Ру // Заграница: события, Шапекоэнсе, Барселона
Сегодня, 19:40 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Роман Мельник

Еще в конце 2016 года «Барселона» решила пригласить «Шапекоэнсе» принять участие в традиционном турнире, посвященном основателю каталонского клуба — Жоану Гамперу.

Таким образом «Барселона» предлагает почтить память футболистов и персонала бразильского клуба, погибших в авиакатастрофе, случившейся ноябре прошлого года.

Матч состоится 7 августа, а весь доход клубы разделят между собой.

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