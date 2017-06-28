«Барселона» встретится с «Шапекоэнсе» 7 августа в рамках Кубка Гампера

Еще в конце 2016 года «Барселона» решила пригласить «Шапекоэнсе» принять участие в традиционном турнире, посвященном основателю каталонского клуба — Жоану Гамперу.

Таким образом «Барселона» предлагает почтить память футболистов и персонала бразильского клуба, погибших в авиакатастрофе, случившейся ноябре прошлого года.

Матч состоится 7 августа, а весь доход клубы разделят между собой.