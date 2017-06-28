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«Крылья Советов» завершили сербский сбор разгромом «Чукарички»

Матч: ЧукаричкиЧукарички1 : 5Крылья СоветовКрылья Советов
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события
Сегодня, 21:14 | Источник: ФК "Крылья Советов" | Редакция: Роман Мельник

«Крылья Советов» после разгрома болгарского «Дунава» со счетом 9:2 одержали уверенную победу и над белградским клубом «Чукарички», закончив свой зарубежный сбор.

«Крылья Советов» – «Чукарички» – 5:1 (2:0)
Голы: Башкиров 9, Самодин 37; Голышев 68, Ятченко 75 (пен), Кудряшов 81.

«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко (Тихонов 78), Гаджибеков (Гоцук 78), Гоцук (Таранов 46), Родич (Зотов 46), Ланин (Зинков 78), Башкиров (Мияйлович 78), Кленкин, Алиев (Чочиев 78), Голышев, Самодин (Кудряшов 78).

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Сегодня 21:19, редактировал Сегодня 21:19
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