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«Крылья Советов» завершили сербский сбор разгромом «Чукарички»
Сегодня, 21:14 | Источник: ФК "Крылья Советов" | Редакция: Роман Мельник
«Крылья Советов» после разгрома болгарского «Дунава» со счетом 9:2 одержали уверенную победу и над белградским клубом «Чукарички», закончив свой зарубежный сбор.
«Крылья Советов» – «Чукарички» – 5:1 (2:0)
Голы: Башкиров 9, Самодин 37; Голышев 68, Ятченко 75 (пен), Кудряшов 81.
«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко (Тихонов 78), Гаджибеков (Гоцук 78), Гоцук (Таранов 46), Родич (Зотов 46), Ланин (Зинков 78), Башкиров (Мияйлович 78), Кленкин, Алиев (Чочиев 78), Голышев, Самодин (Кудряшов 78).
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