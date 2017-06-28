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«Рубин» сыграл вничью с венской «Аустрией»

Матч: АустрияАустрия1 : 1РубинРубин
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события
Сегодня, 21:04 | Источник: ФК "Рубин" | Редакция: Роман Мельник

«Рубин» продолжает предсезонную подготовку в Австрии. Во втором контрольном матче казанскую команду испытала на прочность венская «Аустрия». На 66-й минуте австрийцы распечатали ворота «Рубина», однако Мийо Цакташ смог свести игру к ничьей — 1:1. Результативной передачей отметился Алекс Сонг.

Состав «Рубина» в первом тайме: Рыжиков, Набиуллин, Самбрано, Бурлак, Гранат, Бауэр, М’Вила, Оздоев, Жемалетдинов, Карадениз (к), Жонатас.

Состав «Рубина» во втором тайме: Акмурзин, Устинов, Сорокин, Бурлак (Навас, 67), Санчес, Кузьмин (к), Цакташ, Сонг, Рочина, Лестьенн (Азмун, 67), Ахметов. 

Напомним, ранее казанский клуб обыграл словенский «Целе».

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