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«Рубин» сыграл вничью с венской «Аустрией»
Сегодня, 21:04 | Источник: ФК "Рубин" | Редакция: Роман Мельник
«Рубин» продолжает предсезонную подготовку в Австрии. Во втором контрольном матче казанскую команду испытала на прочность венская «Аустрия». На 66-й минуте австрийцы распечатали ворота «Рубина», однако Мийо Цакташ смог свести игру к ничьей — 1:1. Результативной передачей отметился Алекс Сонг.
Состав «Рубина» в первом тайме: Рыжиков, Набиуллин, Самбрано, Бурлак, Гранат, Бауэр, М’Вила, Оздоев, Жемалетдинов, Карадениз (к), Жонатас.
Состав «Рубина» во втором тайме: Акмурзин, Устинов, Сорокин, Бурлак (Навас, 67), Санчес, Кузьмин (к), Цакташ, Сонг, Рочина, Лестьенн (Азмун, 67), Ахметов.
Напомним, ранее казанский клуб обыграл словенский «Целе».
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