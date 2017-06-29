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Новичок «Ромы» Карсдорп перенесёт операцию на мениске
Сегодня, 17:06 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Новичку «Ромы» Рику Карсдорпу предстоит лечь под нож.
22-летнему полузащитнику нужна небольшая операция на мениске. Ожидается, что ее проведут в понедельник.
По слухам, на восстановление голландцу потребуется 2-3 недели, а это значит, что хавбек сможет принять участие в турне «волков» по США.
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