Новичок «Ромы» Карсдорп перенесёт операцию на мениске

Новичку «Ромы» Рику Карсдорпу предстоит лечь под нож.

22-летнему полузащитнику нужна небольшая операция на мениске. Ожидается, что ее проведут в понедельник.

По слухам, на восстановление голландцу потребуется 2-3 недели, а это значит, что хавбек сможет принять участие в турне «волков» по США.