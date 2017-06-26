Мексика потеряла основного защитника перед игрой с Германией

Защитник сборной Мексики Диего Рейес, скорее всего, не сыграет в полуфинале Кубка Конфедераций против команды Германии. Вероятность его появления на поле очень мала. Рейес получил травму бедра в поединке с командой России (2:1) и покинул поле на 39-й минуте.

Отметим, что это уже не первая потеря мексиканцев в линии обороны. Ранее турнир досрочно завершил бек Карлос Сальседо.