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Мексика потеряла основного защитника перед игрой с Германией
Вчера, 23:33 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник сборной Мексики Диего Рейес, скорее всего, не сыграет в полуфинале Кубка Конфедераций против команды Германии. Вероятность его появления на поле очень мала. Рейес получил травму бедра в поединке с командой России (2:1) и покинул поле на 39-й минуте.
Отметим, что это уже не первая потеря мексиканцев в линии обороны. Ранее турнир досрочно завершил бек Карлос Сальседо.
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