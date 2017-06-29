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«Реал» готов выложить 15 млн евро за хавбека «Бетиса» Себальоса
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Реал, Бетис, Себальос Даниэль
Сегодня, 17:26 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Своими мощными выступлениями на молодежном чемпионате Европы (до 21 года) полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос привлек внимание ряда клубов, среди которых оказался «Реал».
Сообщается, что «сливочные» готовы заплатить 15 млн евро (отступные, прописанные в контракте игрока с андалусийским клубом) за 20-летнего хавбека и на сезон оставить его в «Бетисе», где тот будет выступать на правах аренды.
Контракт Себальоса с «Бетисом» рассчитан до 2020 года.
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