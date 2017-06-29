Деулофеу отказался от возвращения в «Барселону»

Полузащитник ливерпульского «Эвертона» Жерар Деулофеу отказался от возвращения в каталонскую «Барселону», у которой есть первоочередное право на его выкуп. 23-летний испанец хочет продолжить карьеру в «Милане» или «Ювентусе», которые проявляют к нему интерес. Также игроком интересуется «Рома».

В прошлом сезоне Деулофеу выступал на правах аренды за «Милан». В минувшем сезоне футболист сыграл в 17 матча чемпионата Италии, забил четыре гола и сделал три голевые передачи.