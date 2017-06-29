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Деулофеу отказался от возвращения в «Барселону»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Милан, Ювентус, Рома, Эвертон, Деулофеу Жерар
Сегодня, 17:05 | Источник: bleacherreport.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник ливерпульского «Эвертона» Жерар Деулофеу отказался от возвращения в каталонскую «Барселону», у которой есть первоочередное право на его выкуп. 23-летний испанец хочет продолжить карьеру в «Милане» или «Ювентусе», которые проявляют к нему интерес. Также игроком интересуется «Рома».

В прошлом сезоне Деулофеу выступал на правах аренды за «Милан». В минувшем сезоне футболист сыграл в 17 матча чемпионата Италии, забил четыре гола и сделал три голевые передачи.

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