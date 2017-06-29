Хавбек «Сампдории» Милан Шкриньяр проходит медосмотр в «Интере». Ожидается, что сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 18 млн евро. При этом условия контракта с игроком пока полностью не согласованы. После осмотра агент Шкриньяра встретится с руководством клуба и согласует все детали. Словак перебрался в «Сампдорию» в январе 2016 года из «Жилины» всего за 1 млн евро, так что это сделка будет очень выгодной для генуэзцев.

В прошлом сезоне Шкриньяр провел 35 матчей в Серии А.

Ранее «Сампдорию» на «Спортинг» сменил Бруну Фернандеш.