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Шкриньяр проходит медосмотр в «Интере»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Сампдория, Шкриньяр Милан
Сегодня, 15:32 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Хавбек «Сампдории» Милан Шкриньяр проходит медосмотр в «Интере». Ожидается, что сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 18 млн евро. При этом условия контракта с игроком пока полностью не согласованы. После осмотра агент Шкриньяра встретится с руководством клуба и согласует все детали. Словак перебрался в «Сампдорию» в январе 2016 года из «Жилины» всего за 1 млн евро, так что это сделка будет очень выгодной для генуэзцев.
В прошлом сезоне Шкриньяр провел 35 матчей в Серии А.
Ранее «Сампдорию» на «Спортинг» сменил Бруну Фернандеш.
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