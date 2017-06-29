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«Эвертон» начал переговоры по Майклу Кину
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Бернли, Кин Майкл
Сегодня, 15:13 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Дмитрий Кристя
«Эвертон» начал переговоры по защитнику «Бернли» Майклу Кину, сообщает авторитетный британский источник. За Кина «ириски» готовы заплатить 28 млн евро, контракт 24-летнего игрока с «Бернли» рассчитан до лета 2018 года.
В прошлом сезоне АПЛ футболист забил 2 гола в 35 матчах.
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