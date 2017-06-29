«Эвертон» начал переговоры по Майклу Кину

«Эвертон» начал переговоры по защитнику «Бернли» Майклу Кину, сообщает авторитетный британский источник. За Кина «ириски» готовы заплатить 28 млн евро, контракт 24-летнего игрока с «Бернли» рассчитан до лета 2018 года.

В прошлом сезоне АПЛ футболист забил 2 гола в 35 матчах.