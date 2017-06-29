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Лёв: «Для сборной Германии выход в финал Кубка Конфедераций - грандиозный успех»

Матч: ГерманияГермания4 : 1МексикаМексика
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Лёв Йоахим
Вчера, 23:57 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев остался доволен выступлением своей команды в полуфинале Кубка Конфедераций: немцы разгромили мексиканцев со счетом 4:1:

«Это была очень интенсивная игра. Мексиканцы сильны технически, отлично владеют мячом. Мне понравилось, что в первые минуты ребята сделали именно то, о чем мы договаривались: показали, что не дадим сопернику роль лидера, а сами стали играть первым номером, смело шли вперед. Потом скорости немного спали, стало больше ошибок, но в целом я считаю, что выход в финал для нас - это грандиозный успех.

Что думаю о предстоящем матче с Чили? Мы уже играли с ними, хорошо друг друга знаем. Понятно, что будет тяжелейший матч. Но дайте нам немного отдохнуть, выспаться, тогда уже и будем думать о финале».

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