Лёв: «Для сборной Германии выход в финал Кубка Конфедераций - грандиозный успех»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев остался доволен выступлением своей команды в полуфинале Кубка Конфедераций: немцы разгромили мексиканцев со счетом 4:1:

«Это была очень интенсивная игра. Мексиканцы сильны технически, отлично владеют мячом. Мне понравилось, что в первые минуты ребята сделали именно то, о чем мы договаривались: показали, что не дадим сопернику роль лидера, а сами стали играть первым номером, смело шли вперед. Потом скорости немного спали, стало больше ошибок, но в целом я считаю, что выход в финал для нас - это грандиозный успех.

Что думаю о предстоящем матче с Чили? Мы уже играли с ними, хорошо друг друга знаем. Понятно, что будет тяжелейший матч. Но дайте нам немного отдохнуть, выспаться, тогда уже и будем думать о финале».