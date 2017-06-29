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Рюдигер: «У сборной Германии всё хорошо с самооценкой. Едем в Петербург, дабы выиграть КК»

Матч: ГерманияГермания4 : 1МексикаМексика
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Рюдигер Антонио
Вчера, 23:51 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер после победы над национальной командой Мексики (4:1) в полуфинале Кубка Конфедераций отметил, что Бундестим намерена выиграть турнир:

«Игра сложилась успешно. Забили два гола, потом пытались ловить соперника на контратаках.

Никто не ожидал, что молодая команда попадет в финал так легко? Может, вы не ожидали, а мы в себе были уверены. Я слышал разговоры такие, но у нас все хорошо с самооценкой.

Едем в Санкт-Петербург, чтобы выиграть турнир».

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