Рюдигер: «У сборной Германии всё хорошо с самооценкой. Едем в Петербург, дабы выиграть КК»

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер после победы над национальной командой Мексики (4:1) в полуфинале Кубка Конфедераций отметил, что Бундестим намерена выиграть турнир:

«Игра сложилась успешно. Забили два гола, потом пытались ловить соперника на контратаках.

Никто не ожидал, что молодая команда попадет в финал так легко? Может, вы не ожидали, а мы в себе были уверены. Я слышал разговоры такие, но у нас все хорошо с самооценкой.

Едем в Санкт-Петербург, чтобы выиграть турнир».