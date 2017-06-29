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Канчельскис: «Смолову в Европу надо бежать, а не в „Спартак“!»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Краснодар, Смолов Федор, Канчельскис Андрей
Сегодня, 16:55 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис советует форварду «Краснодара» Федору Смолову уезжать в Европу, а не переходить в «Спартак».

«Не думаю, что „Краснодар“ отпустит Смолова в стан конкурентов. Конечно, он не затеряется в составе „красно–белых“, но такой трансфер представляется невозможным. Если краснодарцы будут ставить на сезон самые высокие задачи, то такой форвард им пригодится, он прижился в команде, является лидером.

Конечно, он не стоит 30 млн евро, которые прописаны в качестве отступных. У Роналду прописаны отступные в размере одного миллиарда, но разве он столько стоит? Хотя и в Европе существует много завышенных цен на игроков, а мы все пытаемся тянуться за ними. Сейчас вопрос в том, что хочет сам Смолов.

Если есть малейший шанс поиграть в Европе, то надо бежать туда, а не в „Спартак“! То же касается и Александра Головина. А в России хорошие игроки начинают деградировать».

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