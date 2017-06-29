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Ещенко: «Хочу снова выиграть чемпионат. Желательно не раз»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Спартак М, Ещенко Андрей
Сегодня, 17:18 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от скорого выступления в Лиге чемпионов и рассказал, что не испытывает недостатка в стимулах:

«В детстве за „Реал“ болел, но в группу с ним не попадем – в одной корзине находимся. Да там со всеми, кого ни возьми, интересно сыграть! Слабаков нет.

Чего бы еще хотел добиться? Снова выиграть чемпионат. Желательно не раз. Есть Кубок, Суперкубок. За высокие места всегда интересно бороться. Просто тренироваться и зарабатывать деньги – это не по мне. Должны присутствовать спортивные стимулы, и у меня их, к счастью, еще достаточно. Пока здоровье позволяет, надо двигаться вперед».

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