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Ещенко: «Хочу снова выиграть чемпионат. Желательно не раз»
Сегодня, 17:18 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от скорого выступления в Лиге чемпионов и рассказал, что не испытывает недостатка в стимулах:
«В детстве за „Реал“ болел, но в группу с ним не попадем – в одной корзине находимся. Да там со всеми, кого ни возьми, интересно сыграть! Слабаков нет.
Чего бы еще хотел добиться? Снова выиграть чемпионат. Желательно не раз. Есть Кубок, Суперкубок. За высокие места всегда интересно бороться. Просто тренироваться и зарабатывать деньги – это не по мне. Должны присутствовать спортивные стимулы, и у меня их, к счастью, еще достаточно. Пока здоровье позволяет, надо двигаться вперед».
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А ты Андрейка продолжай шапку носить, а то мозги опять утекут в Казахстан.
Лига чемпионов как говорил Слуцкий, для нас космос.
В УЕФА ещё реально.ЛЧ пока точно нет.
Ещенко видимо под ЧР, аналогично и Тигиев - но ему есть куда расти.
Почему он не хочет тренироваться и зарабатывать деньги ???