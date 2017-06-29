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Фурсенко: «Уверяю, что через какое-то время „Крестовский“ будет полон на каждом матче»
Сегодня, 17:59 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко уверен, что вскоре на домашних играх «сине-бело-голубых» будет постоянный ажиотаж:
«Мы будем играть на новом стадионе уже с первого домашнего матча. Первое время в тестовом режиме. Уверяю, что через какое-то время стадион будет полон на каждом матче, независимо от соперника.
Важнее то, как будет играть ваша команда. Если Роберто Манчини построит то, о чем мы мечтаем, то главным дефицитом станут билеты на новый стадион.
Может ли стадион получить название „Газпром-Арена“? Такой вариант возможен. В любом случае стадион будет назван так, чтобы клуб мог получать дополнительный доход».
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Придётся Газпрому построить целый район и перевезти в Питер тысяч 50 фанатов Спартака с семьями))))
Придётся Газпрому построить целый район и перевезти в Питер тысяч 50 фанатов Спартака с семьями))))
Фурсенко: «Уверяю, что через какое-то время „Крестовский“ будет полон на каждом матче»
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Вот как не поверить этому честнейшему и милому человеку)))
Фурсенко: «Уверяю, что через какое-то время „Крестовский“ будет полон на каждом матче»
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Вот как не поверить этому честнейшему и милому человеку)))
Армейские штучки с курсантами и милиционерами оставьте при себе
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Чего же не поверить?
Сначала на трибуны запускают только собак.
Следующий тур - обезьян.
Следующий тур - собак, обезьян и немножко гиен.
Если у стадиона ничего не отвалилось после трёх туров, тогда уже запустят местных бомжей (ой, болельщиков).
Это когда курсантов и детей запустят Бесплатно...
Это когда курсантов и детей запустят Бесплатно...