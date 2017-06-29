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Фурсенко: «Уверяю, что через какое-то время „Крестовский“ будет полон на каждом матче»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Фурсенко Сергей
Сегодня, 17:59 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко уверен, что вскоре на домашних играх «сине-бело-голубых» будет постоянный ажиотаж:

«Мы будем играть на новом стадионе уже с первого домашнего матча. Первое время в тестовом режиме. Уверяю, что через какое-то время стадион будет полон на каждом матче, независимо от соперника.

Важнее то, как будет играть ваша команда. Если Роберто Манчини построит то, о чем мы мечтаем, то главным дефицитом станут билеты на новый стадион.

Может ли стадион получить название „Газпром-Арена“? Такой вариант возможен. В любом случае стадион будет назван так, чтобы клуб мог получать дополнительный доход».

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