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Экс-игрок «Барселоны» Куэнка подписал контракт с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы
Соккер.Ру // Израиль. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Барселона, Хапоэль БШ, Гранада, Куэнка Исаак
Сегодня, 03:27 | Источник: Твиттер ФК "Хапоэль" Беэр-Шева | Редакция: Павел Молочный
Испанский вингер Исаак Куэнка стал игроком «Хапоэля» из Беэр-Шевы. Контракт футболиста с израильским клубом рассчитан на 3 года.
В сезоне-2016/17 Куэнка выступал за «Гранаду», провёл 25 матчей в чемпионате Испании, отличившись двумя забитыми мячами. По итогам сезона «Гранада» заняла 20-е место в Примере и вылетела в Сегунду. Летом 26-летний испанец покинул клуб на правах свободного агента. Ранее Куэнка играл за «Барселону», «Аякс», «Депортиво» и «Бурсаспор».
איסאק קוואנקה חתם לשלוש עונות בהפועל ״תדיראן״ באר שבע. קוואנקה: אני מאוד מתרגש להתחיל את העונה הבאה בהפועל. בואו נעשה משהו גדול, יאללה הפועל pic.twitter.com/u0X7y2D7Ku
— Hapoel Be'er Sheva (@HBS_FC) 29 июня 2017 г.
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