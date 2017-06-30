Экс-игрок «Барселоны» Куэнка подписал контракт с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы

Испанский вингер Исаак Куэнка стал игроком «Хапоэля» из Беэр-Шевы. Контракт футболиста с израильским клубом рассчитан на 3 года.

В сезоне-2016/17 Куэнка выступал за «Гранаду», провёл 25 матчей в чемпионате Испании, отличившись двумя забитыми мячами. По итогам сезона «Гранада» заняла 20-е место в Примере и вылетела в Сегунду. Летом 26-летний испанец покинул клуб на правах свободного агента. Ранее Куэнка играл за «Барселону», «Аякс», «Депортиво» и «Бурсаспор».