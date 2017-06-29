30
Энцо Перес сменит «Валенсию» на «Ривер Плейт»
Вчера, 23:24 | Источник: ФК "Валенсия" | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Валенсии» и сборной Аргентины Энцо Перес продолжит карьеру в Южной Америке.
31-летний хавбек отныне будет выступать за «Ривер Плейт».
Сделка будет оформлена в ближайшие часы, сообщает пресс-служба «Лос Чес».
Напомним, что ранее интерес к игроку проявляла «Севилья».
Другие материалы по теме:
Вчера
20:52 Официально Фото «Шальке» оформил трансфер защитника «Депортиво» Инсуа 0
20:01 Официально Фото «Монпелье» подписал бывшего нападающего «Марселя» 0
19:31 Официально Фото «Лион» приобрёл защитника «Гавра» 2
19:24 Официально Видео Хан сменил гладбахскую «Боруссию» на «Гамбург» 1
18:41 Официально Фото Дани Алвес покидает «Ювентус» 39
18:16 Официально «Галатасарай» объявил о трансфере Беланда 0
18:10 Официально «Лас-Пальмас» подписал аргентинского голкипера 0
60
Или войдите через