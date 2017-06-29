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Энцо Перес сменит «Валенсию» на «Ривер Плейт»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферы, Валенсия, Ривер Плейт, Перес Энцо
Вчера, 23:24 | Источник: ФК "Валенсия" | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Валенсии» и сборной Аргентины Энцо Перес продолжит карьеру в Южной Америке.

31-летний хавбек отныне будет выступать за «Ривер Плейт».

Сделка будет оформлена в ближайшие часы, сообщает пресс-служба «Лос Чес».

Напомним, что ранее интерес к игроку проявляла «Севилья».

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