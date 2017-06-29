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Агент: «Тельо отказался от перехода в „Зенит“ и „Спартак“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферы, Барселона, Зенит, Спартак М, Тельо Кристиан
Сегодня, 21:22 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Хосе Мария Оробитг, агент нападающего каталонской «Барселоны» Кристиана Тельо, отметил, что именно футболист отказался переходить в один из клубов чемпионата России, а не наоборот, как это сообщалось ранее.

«Это не „Зенит“ отказался от борьбы за Тельо, а Кристиан не захотел ехать в „Зенит“. Он решил остаться в Испании и выступать в испанском чемпионате, который, конечно же, отличается от российского. Также Тельо отказался от предложения „Спартака“ – он не захотел ехать в Россию», - сказал агент футболиста.

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