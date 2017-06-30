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27 футболистов отправились в составе «Зенита» на сбор в Австрию

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Межсезонье, Зенит
Сегодня, 19:31 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Сегодня вечером «Зенит» вылетел в Австрию, где пройдет второй учебно-тренировочный сбор «сине-бело-голубых».

В Китцбюэль отправились следующие футболисты:

голкиперы: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Максим Карпов, Юрий Жирков, Денис Терентьев;

полузащитники: Хави Гарсия, Ибрагим Цаллагов, Олег Шатов, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Маурисио, Кристиан Нобоа, Жулиано, Роберт Мак, Йоан Молло.

нападающие: Андрей Панюков, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.

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