27 футболистов отправились в составе «Зенита» на сбор в Австрию

Сегодня вечером «Зенит» вылетел в Австрию, где пройдет второй учебно-тренировочный сбор «сине-бело-голубых».

В Китцбюэль отправились следующие футболисты:

голкиперы: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Максим Карпов, Юрий Жирков, Денис Терентьев;

полузащитники: Хави Гарсия, Ибрагим Цаллагов, Олег Шатов, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Маурисио, Кристиан Нобоа, Жулиано, Роберт Мак, Йоан Молло.

нападающие: Андрей Панюков, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.