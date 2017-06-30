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27 футболистов отправились в составе «Зенита» на сбор в Австрию
Сегодня, 19:31 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь
Сегодня вечером «Зенит» вылетел в Австрию, где пройдет второй учебно-тренировочный сбор «сине-бело-голубых».
В Китцбюэль отправились следующие футболисты:
голкиперы: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.
защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Максим Карпов, Юрий Жирков, Денис Терентьев;
полузащитники: Хави Гарсия, Ибрагим Цаллагов, Олег Шатов, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Маурисио, Кристиан Нобоа, Жулиано, Роберт Мак, Йоан Молло.
нападающие: Андрей Панюков, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.
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Опять на стадион будут приезжать двумя автобусами)
Эти матчи давно сыграны :)))