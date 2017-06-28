«Анжи» сыграл вничью с хорватской «Истрой»

«Анжи» в товарищеском матче сыграл вничью с хорватской «Истрой 1961» (1:1). За махачкалинский клуб отличился Джамал Дибиргаджиев.

«Истра 1961» (Хорватия) – «Анжи» (Россия) – 1:1 (0:1)

Гол у «Анжи»: Дибиргаджиев 42.

«Анжи»: Репин, Полуяхтов (Гайдаров 60), Багаев, Данилкин, Кацаев, Чайковский, Данченко, Оха (Гулиев 46), Липартия, Ханджич (Аджиев 46), Дибиргаджиев (Алиев 57).

В параллельных встречах московское «Динамо» обыграло «Карабах», казанский «Рубин» сыграл вничью с венской «Аустрией» (1:1).