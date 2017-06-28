Рейтинг@Mail.ru

«Анжи» сыграл вничью с хорватской «Истрой»

Матч: Истра 1961Истра 19611 : 1АнжиАнжи
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события
Сегодня, 21:14 | Редакция: Максим Коджеспиров

«Анжи» в товарищеском матче сыграл вничью с хорватской «Истрой 1961» (1:1). За махачкалинский клуб отличился Джамал Дибиргаджиев.

«Истра 1961» (Хорватия) – «Анжи» (Россия) – 1:1 (0:1)
Гол у «Анжи»: Дибиргаджиев 42.

«Анжи»: Репин, Полуяхтов (Гайдаров 60), Багаев, Данилкин, Кацаев, Чайковский, Данченко, Оха (Гулиев 46), Липартия, Ханджич (Аджиев 46), Дибиргаджиев (Алиев 57).

В параллельных встречах московское «Динамо» обыграло «Карабах», казанский «Рубин» сыграл вничью с венской «Аустрией» (1:1).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:18
ответ пользователю NAZAR 007 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:16
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:16
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:52 Халк вызван на слушания за футболку в поддержку Оскара 5
20:07 Португалия — Чили: стартовые составы 14
19:55 Видео Гвардиолу впечатлил 8-летний воспитанник «Астон Виллы» 13
19:40 «Барселона» встретится с «Шапекоэнсе» 7 августа в рамках Кубка Гампера 3
19:28 Гамейро перенес операцию и выбыл на два месяца 0
19:05 «Халл Сити» Слуцкого встретится с «Нантом» Раньери 8
14:44 Тони покинул пост спортивного директора «Вероны» 2
13:06 Фото «Интер» представил гостевую форму на новый сезон 25
08:57 Джовинко принес победу «Торонто» в чемпионате Канады 6
01:41 Украина собирается отказаться от участия в ЧМ-2018
все материалы по этой теме
Турниры