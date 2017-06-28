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«Анжи» сыграл вничью с хорватской «Истрой»
Матч: Истра 19611 : 1Анжи
Сегодня, 21:14 | Редакция: Максим Коджеспиров
«Анжи» в товарищеском матче сыграл вничью с хорватской «Истрой 1961» (1:1). За махачкалинский клуб отличился Джамал Дибиргаджиев.
«Истра 1961» (Хорватия) – «Анжи» (Россия) – 1:1 (0:1)
Гол у «Анжи»: Дибиргаджиев 42.
«Анжи»: Репин, Полуяхтов (Гайдаров 60), Багаев, Данилкин, Кацаев, Чайковский, Данченко, Оха (Гулиев 46), Липартия, Ханджич (Аджиев 46), Дибиргаджиев (Алиев 57).
В параллельных встречах московское «Динамо» обыграло «Карабах», казанский «Рубин» сыграл вничью с венской «Аустрией» (1:1).
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Джамал Дибиргаджиев. С возвращением
в родные пенаты и удачи в дальнейшем !