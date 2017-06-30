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«Урал» переиграл словенский «Целе» в контрольном матче
Сегодня, 21:23 | Источник: ФК "Урал" | Редакция: Антон Белюсь
В контрольном поединке во время сбора в Словении «Урал» обыграл местный «Целе».
«Целе» – «Урал» – 1:3 (1:1)
Голы у «Урала»: Ильин 8, Павленко 50, Коробов 78.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Емельянов, Димитров, Глушков, Манучарян, Ильин, два игрока на просмотре.
На замену у «Урала» выходили: Арапов, Данцев, Динга, Лунгу, Павленко, Ойеволе, Коробов, Юсупов, Ставпец, один игрок на просмотре.
Главный тренер: Александр Тарханов.
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