«Урал» переиграл словенский «Целе» в контрольном матче

В контрольном поединке во время сбора в Словении «Урал» обыграл местный «Целе».

«Целе» – «Урал» – 1:3 (1:1)

Голы у «Урала»: Ильин 8, Павленко 50, Коробов 78.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Емельянов, Димитров, Глушков, Манучарян, Ильин, два игрока на просмотре.

На замену у «Урала» выходили: Арапов, Данцев, Динга, Лунгу, Павленко, Ойеволе, Коробов, Юсупов, Ставпец, один игрок на просмотре.

Главный тренер: Александр Тарханов.