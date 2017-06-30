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«Локомотив» с минимальным счётом проиграл «Риеке»

Матч: ЛокомотивЛокомотив0 : 1РиекаРиека
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье
Сегодня, 21:07 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В контрольном поединке на сборе в Австрии «Локомотив» уступил действующему чемпиону Хорватии.

«Локомотив» – «Риека» – 0:1 (0:1)
Голы: Жупарич 31

«Локомотив»: Медведев, Пейчинович, Маргасов, Баринов, Денисов, Фернандеш, Ан. Миранчук (Галаджан 78), Фарфан, Касаев (Корян 70), Лысов, Ари.
Главный тренер: Юрий Семин.

«Риека»: Прскало, Ристовски, Жупарич, Вешович, Жута, Элез, Мишич, Брадарич, Гавранович (Джокович 58), Горгон, Эбер (Матей 57).
Главный тренер: Матьяж Кек.

Предупреждения: Мишич 20, Пейчинович 38.

Ранее «железнодорожники» отправили 10 мячей в ворота словенского «Анкарана».

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