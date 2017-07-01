СМИ: «„Челси“ заплатит „Роме“ 33 млн евро за Рюдигера»

Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер, судя по всему, продолжит карьеру на Туманном Альбионе.

Ранее сообщалось о том, что агент Рюдигера вылетел в Лондон, чтобы обсудить возможный переход игрока в «Челси»

Ожидается, что футболист сборной Германии в понедельник, вернувшись с Кубка Конфедераций, пройдет медосмотр.

По слухам, «Челси» заплатит «волкам» за 24-летнего игрока 33 млн евро. Еще 5 млн евро будут предусмотрены в качестве бонусов.

По информации источника, Рюдигер подпишет с лондонским клубом пятилетний контракт.