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СМИ: «„Челси“ заплатит „Роме“ 33 млн евро за Рюдигера»
Сегодня, 00:31 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер, судя по всему, продолжит карьеру на Туманном Альбионе.
Ранее сообщалось о том, что агент Рюдигера вылетел в Лондон, чтобы обсудить возможный переход игрока в «Челси»
Ожидается, что футболист сборной Германии в понедельник, вернувшись с Кубка Конфедераций, пройдет медосмотр.
По слухам, «Челси» заплатит «волкам» за 24-летнего игрока 33 млн евро. Еще 5 млн евро будут предусмотрены в качестве бонусов.
По информации источника, Рюдигер подпишет с лондонским клубом пятилетний контракт.
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Чем не витрина для классных игроков....
Странно что наших никто не купил...
Видно совсем монгольским клубам игроки не нужны ))