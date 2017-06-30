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СМИ: «Алекс Сандро откажет „Челси“ и заключит новый контракт с „Ювентусом“»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Челси, Сандро Алекс
Вчера, 23:43 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

«Ювентус» намерен удержать в команде защитника Алекса Сандро, которого в последние недели активно сватают в «Челси».

По слухам, 26-летний бразилец останется в туринском клубе и заключит с «бьянконери» новый контракт на улучшенных условиях.

Сообщается, что по новому трудовому соглашению бек сможет зарабатывать 93 тысячи фунтов в неделю, что сделает его третьим самым высокооплачиваемым игроком «Ювентуса» после нападающих Гонсало Игуаина и Пауло Дибалы.

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