СМИ: «Алекс Сандро откажет „Челси“ и заключит новый контракт с „Ювентусом“»

«Ювентус» намерен удержать в команде защитника Алекса Сандро, которого в последние недели активно сватают в «Челси».

По слухам, 26-летний бразилец останется в туринском клубе и заключит с «бьянконери» новый контракт на улучшенных условиях.

Сообщается, что по новому трудовому соглашению бек сможет зарабатывать 93 тысячи фунтов в неделю, что сделает его третьим самым высокооплачиваемым игроком «Ювентуса» после нападающих Гонсало Игуаина и Пауло Дибалы.