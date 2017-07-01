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Промес: «Драка? Так ведь мы - бойцы»
Сегодня, 21:56 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал инцидент во время контрольного матча «красно-белых» с сербским клубом «Вождовац» (3:2). На 79-й минуте встречи игрок сербов в грубой форме пытался отобрать мяч у нападающего «Спартака» Зе Луиша, в результате чего произошла потасовка. Оба футболиста получили по красной карточке и были удалены с поля.
«Драка? Так ведь мы — „Спартак“, мы — бойцы», — сказал Промес.
Видео инцидента можно посмотреть здесь.
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