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Промес: «Драка? Так ведь мы - бойцы»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: игроки, Спартак М, Вождовац, Промес Квинси
Сегодня, 21:56 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал инцидент во время контрольного матча «красно-белых» с сербским клубом «Вождовац» (3:2). На 79-й минуте встречи игрок сербов в грубой форме пытался отобрать мяч у нападающего «Спартака» Зе Луиша, в результате чего произошла потасовка. Оба футболиста получили по красной карточке и были удалены с поля.

«Драка? Так ведь мы — „Спартак“, мы — бойцы», — сказал Промес.

Видео инцидента можно посмотреть здесь.

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