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Маркес: «Мы будем биться изо всех сил в матче с Португалией»

Матч: ПортугалияПортугалия-:-МексикаМексика
Начало матча: Завтра, 15:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Маркес Рафаэль
Сегодня, 23:37 | Источник: ТАСС | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес поделился своими ожиданиями от предстоящего матча за 3-е место на Кубке Конфедераций-2017 с командой Португалии.

«Не стоит относиться к игре с Португалией, как к обычному матчу. Поэтому мы будем биться изо всех сил. Нам нужно использовать все свои сильные стороны в игре с португальцами», - сказал Маркес.

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