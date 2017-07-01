Маркес: «Мы будем биться изо всех сил в матче с Португалией»

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес поделился своими ожиданиями от предстоящего матча за 3-е место на Кубке Конфедераций-2017 с командой Португалии.

«Не стоит относиться к игре с Португалией, как к обычному матчу. Поэтому мы будем биться изо всех сил. Нам нужно использовать все свои сильные стороны в игре с португальцами», - сказал Маркес.