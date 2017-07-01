30
Маркес: «Мы будем биться изо всех сил в матче с Португалией»
Матч: Португалия-:-Мексика
Начало матча: Завтра, 15:00
Сегодня, 23:37 | Источник: ТАСС | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес поделился своими ожиданиями от предстоящего матча за 3-е место на Кубке Конфедераций-2017 с командой Португалии.
«Не стоит относиться к игре с Португалией, как к обычному матчу. Поэтому мы будем биться изо всех сил. Нам нужно использовать все свои сильные стороны в игре с португальцами», - сказал Маркес.
Другие материалы по теме:
19:58 ЦСКА разгромил «Партизан» 66
60
Или войдите через