«Динамо» разобралось с «Лудогорцем»

«Динамо» на сборе в Австрии переиграло болгарский «Лудогорец» в контрольной встрече.

«Динамо» - «Лудогорец» - 3:1 (1:1)

Голы : Вандерсон 41, Бечирай 48, Зотов 54 — Жоао Пауло 22.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич (Хольмен 46), Белоруков, С.Терехов, Катрич, Зотов (Сапета 60), Соу (Соснин 60), Панченко (Луценко 46), Ионов, Вандерсон (Бечирай 46).

В другом матче дня «Спартак» оказался сильнее «Вождоваца».