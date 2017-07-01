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«Динамо» разобралось с «Лудогорцем»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Динамо М, Лудогорец
Сегодня, 20:47 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Динамо» на сборе в Австрии переиграло болгарский «Лудогорец» в контрольной встрече.

«Динамо» - «Лудогорец» - 3:1 (1:1)
Голы: Вандерсон 41, Бечирай 48, Зотов 54 — Жоао Пауло 22.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич (Хольмен 46), Белоруков, С.Терехов, Катрич, Зотов (Сапета 60), Соу (Соснин 60), Панченко (Луценко 46), Ионов, Вандерсон (Бечирай 46).

В другом матче дня «Спартак» оказался сильнее «Вождоваца».

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