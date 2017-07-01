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«Динамо» разобралось с «Лудогорцем»
Сегодня, 20:47 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Динамо» на сборе в Австрии переиграло болгарский «Лудогорец» в контрольной встрече.
«Динамо» - «Лудогорец» - 3:1 (1:1)
Голы: Вандерсон 41, Бечирай 48, Зотов 54 — Жоао Пауло 22.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич (Хольмен 46), Белоруков, С.Терехов, Катрич, Зотов (Сапета 60), Соу (Соснин 60), Панченко (Луценко 46), Ионов, Вандерсон (Бечирай 46).
В другом матче дня «Спартак» оказался сильнее «Вождоваца».
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Команда мотивирована, куражится, играет в охотку, с удовольствием, и у нее получается..
Лудогорец- далеко не морг, веселая такая восточно-европейская банда, и тем не менее мы ее убрали на щелчок, причем моментов было столько, что могли и реально громить..
Кстати о птичках, Зенит на днях ей слился..
Нормально все у нас.
Работаем правильно, респект Калитвинцеву..))
Команда мотивирована, куражится, играет в охотку, с удовольствием, и у нее получается..
Лудогорец- далеко не морг, веселая такая восточно-европейская банда, и тем не менее мы ее убрали на щелчок, причем моментов было столько, что могли и реально громить..
Кстати о птичках, Зенит на днях ей слился..
Нормально все у нас.
Работаем правильно, респект Калитвинцеву..))
Мои поздравления динамовцы.
Правильной дорогой идёте.
Мои поздравления динамовцы.
Правильной дорогой идёте.
Ну а там посмотрим..)
Если буду в Москве, пойду обязательно.
Просто рассчитываем 17-го с Валеркой в Рязань рвануть.
Ближе к этому, определюсь.
В это году в ЛЧ гостевую ничью с ПСЖ сделал в группе, причем ПСЖ отыгрался только на 90+..
Мои поздравления динамовцы.
Правильной дорогой идёте.
Думаю, будет на что посмотреть..)
Нарабатывает связку Соу-Зотов, перспектива есть, Соу удивил сегодня в нападении. Если это можно так назвать)
Но когда выходят старички - преимущество Динамо становится подавляющим, сыгранность, подстраховка, игра в однокасание бросается в глаза. Высокий прессинг также отработан, вынуждает ошибаться - мне показалось, Бавария была слаба, но и Лудогорец не один раз попадался на перехваты. Шунич хорош, но опять-таки ещё не вписался, с выходом Хольмена защита стала непробиваемой. И с заменами прекратились проблемы на флангах - хз, почему так, но факт.
Команда мотивирована, куражится, играет в охотку, с удовольствием, и у нее получается..
Лудогорец- далеко не морг, веселая такая восточно-европейская банда, и тем не менее мы ее убрали на щелчок, причем моментов было столько, что могли и реально громить..
Кстати о птичках, Зенит на днях ей слился..
Нормально все у нас.
Работаем правильно, респект Калитвинцеву..))