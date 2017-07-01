Бухаров вернулся в «Ростов»

Форвард Александр Бухаров, который принял участие в трех матчах Кубка Конфедераций-2017, вернулся в расположение «Ростова». Команда на данный момент находится на сборе в австрийском Шладминге.

Напомним, что завтра, 2 июля, состоится финал Кубка Конфедераций-2017, в котором встретятся сборные Германии и Чили.