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Бухаров вернулся в «Ростов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Ростов, Бухаров Александр
Сегодня, 21:58 | Источник: Твиттер ФК "Ростов" | Редакция: Максим Коджеспиров

Форвард Александр Бухаров, который принял участие в трех матчах Кубка Конфедераций-2017, вернулся в расположение «Ростова». Команда на данный момент находится на сборе в австрийском Шладминге.

Напомним, что завтра, 2 июля, состоится финал Кубка Конфедераций-2017, в котором встретятся сборные Германии и Чили.

 

 

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