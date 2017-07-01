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Бухаров вернулся в «Ростов»
Сегодня, 21:58 | Источник: Твиттер ФК "Ростов" | Редакция: Максим Коджеспиров
Форвард Александр Бухаров, который принял участие в трех матчах Кубка Конфедераций-2017, вернулся в расположение «Ростова». Команда на данный момент находится на сборе в австрийском Шладминге.
Напомним, что завтра, 2 июля, состоится финал Кубка Конфедераций-2017, в котором встретятся сборные Германии и Чили.
Саша с нами 👍🏻💪🏼 pic.twitter.com/KAGUoYDlU5
— Football Club Rostov (@rostovfc) 1 июля 2017 г.
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