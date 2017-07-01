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Черчесов: «Россия находится на правильном пути»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Россия, Черчесов Станислав
Сегодня, 23:12 | Источник: rt.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что все участники и гости Кубка Конфедераций-2017 остались довольны организацией турнира.

«Россия - открытая страна. На Кубок конфедераций приехали семь стран, а мероприятие „Футбол объединяет“ посетило множество детей из разных стран. Такое лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Россия на правильном пути во всех отношениях. Думаю, что это будет продолжаться. Главное, чтобы все было правильно освещено», - сказал Черчесов.

Напомним, что в воскресенье, 2 июля, на Кубке Конфедераций-2017 состоится финал, в котором встретятся сборные Германии и Чили.

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