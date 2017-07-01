Гол Мелкадзе принес «Тосно» победу над «Вардаром»

«Тосно» в контрольном матче победил македонский «Вардар». Единственный гол в матче забил Георгий Мелкадзе, который был арендован на сезон у «Спартака-2».

«Тосно» - «Вардар» - 1:0 (1:0)

Гол : Мелкадзе 17.

Состав «Тосно» в 1 тайме: Юрченко, игрок на просмотре, Кутин, Буйволов, Дугалич, Кашчелан, Карницкий, Мелкадзе, Палиенко, Милевский, Марков.

Состав «Тосно» во 2 тайме: Опарин, Дугалич, Шахов, Кутин, игрок на просмотре, Трошечкин, Мухаметшин, Казаев, Заболотный, Альшин, Галиулин.