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Гол Мелкадзе принес «Тосно» победу над «Вардаром»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Тосно, Вардар
Сегодня, 21:46 | Источник: Onedivision.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Тосно» в контрольном матче победил македонский «Вардар». Единственный гол в матче забил Георгий Мелкадзе, который был арендован на сезон у «Спартака-2».

«Тосно» - «Вардар» - 1:0 (1:0)
Гол: Мелкадзе 17.

Состав «Тосно» в 1 тайме: Юрченко, игрок на просмотре, Кутин, Буйволов, Дугалич, Кашчелан, Карницкий, Мелкадзе, Палиенко, Милевский, Марков.

Состав «Тосно» во 2 тайме: Опарин, Дугалич, Шахов, Кутин, игрок на просмотре, Трошечкин, Мухаметшин, Казаев, Заболотный, Альшин, Галиулин.

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