Тренер Мексики: «С Роналду Португалия сильнее, но и без него это серьезный соперник»

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье месте на Кубке Конфедераций-2017 с командой Португалии.

Напомним, что в предстоящей игре не примет участие форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

«С Криштиану Роналду Португалия сильнее, но и без него это очень серьезный соперник. Постараемся сыграть, как в первой игре против Португалии. К ее стилю мы можем приспособиться лучше, чем к стилю других команд», - сказал Осорио.