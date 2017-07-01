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Тренер Мексики: «С Роналду Португалия сильнее, но и без него это серьезный соперник»
Матч: Португалия-:-Мексика
Начало матча: Завтра, 15:00
Сегодня, 21:34 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье месте на Кубке Конфедераций-2017 с командой Португалии.
Напомним, что в предстоящей игре не примет участие форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.
«С Криштиану Роналду Португалия сильнее, но и без него это очень серьезный соперник. Постараемся сыграть, как в первой игре против Португалии. К ее стилю мы можем приспособиться лучше, чем к стилю других команд», - сказал Осорио.
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