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Тренер Мексики: «С Роналду Португалия сильнее, но и без него это серьезный соперник»

Матч: ПортугалияПортугалия-:-МексикаМексика
Начало матча: Завтра, 15:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Осорио Хуан Карлос , Роналду Криштиану
Сегодня, 21:34 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье месте на Кубке Конфедераций-2017 с командой Португалии.

Напомним, что в предстоящей игре не примет участие форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

«С Криштиану Роналду Португалия сильнее, но и без него это очень серьезный соперник. Постараемся сыграть, как в первой игре против Португалии. К ее стилю мы можем приспособиться лучше, чем к стилю других команд», - сказал Осорио.

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