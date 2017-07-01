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Ганчаренко: «Дзагоев наверняка сыграет в следующем матче ЦСКА»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: мнение, ЦСКА, Ганчаренко Виктор , Фернандес Марио, Дзагоев Алан
Вчера, 23:42 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги контрольного матча с сербским «Партизаном» (3:0).

«Мы продолжаем тренироваться в двухразовом режиме. Ещё есть определённые моменты, когда тяжело физически. Но мы улучшили структуру игры по сравнению с первым матчем. Добавился Марио, что не может не радовать. Каждый игрок, несущий атакующий потенциал, разнообразит нашу игру. Мы начали многие вещи делать правильно в защите, в результате находим тот баланс, который нужен в преддверии старта в чемпионате.

Фернандес ещё мало тренировался, много пропустил. Но, зная его любовь к тренировкам и футболу, не сомневаемся, что он с каждым днём будет улучшать свою форму. Важно, чтобы он привык к этой маске, в которой ему ещё достаточно долгое время придётся играть. Тем не менее, по-другому всё смотрится, когда у нас более атакующий вариант состава.

Смогут ли сыграть в следующей встрече Васин, Головин или Дзагоев? Мы оценим это состояние. Если будут готовы, конечно, они сыграют. Осталось всего два матча. Дзагоев сыграет наверняка».

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