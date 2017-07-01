Мутко: «Проведем ЧМ на уровне Кубка Конфедераций»

Вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко отметил, что Россия должна провести грядущий чемпионат мира на таком же высоком уровне, как и Кубок Конфедераций. Также Мутко поделился ожиданиями от финального матча турнира, где сыграют Германия и Чили.

«Этот турнир уже задал высокую планку и новый стандарт организации. Это тот уровень, на котором мы проведем чемпионат мира.

Фаворита в финале выделять не нужно, встречаются равные по классу, но разные по стилю и организации игры команды. Это две великолепные сборные, думаю, что будет большая игра. В каждой команде есть яркие игроки: у немцев фантастическая молодежь, которая уже играет за клубы мировой величины, а у Чили есть такие игроки, как Артуро Видаль, Алексис Санчес, высококлассные мастера. Будет интересный футбол, всех призываю его посмотреть».