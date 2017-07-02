Коларов подпишет четырехлетний контракт с «Бешикташем»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов может продолжить карьеру в Турции. Футболист входит в сферу интересов «Бешикташа». Клуб готов предложить 31-летнему сербу контракт сроком до 2021 года.

Ранее Коларов в интервью сообщил о своем желании когда-нибудь вернуться в «Лацио».