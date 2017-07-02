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Коларов подпишет четырехлетний контракт с «Бешикташем»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Бешикташ, Лацио, Коларов Александар
Сегодня, 00:48 | Источник: Mozzartsport.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник «Манчестер Сити» Александр Коларов может продолжить карьеру в Турции. Футболист входит в сферу интересов «Бешикташа». Клуб готов предложить 31-летнему сербу контракт сроком до 2021 года.
Ранее Коларов в интервью сообщил о своем желании когда-нибудь вернуться в «Лацио».
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