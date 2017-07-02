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Дефрель может сменить «Сассуоло» на «Лестер»
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лестер Сити, Сассуоло, Дефрель Грегуар
Сегодня, 08:30 | Источник: ninetyminutesonline.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Сассуоло» Грегуар Дефрель может продолжить карьеру в Премьер-Лиге.
По информации источника, «Лестер Сити» близок к тому, чтобы приобрести 26-летнего игрока.
По слухам, «лисы» готовы заплатить за француза 17-18 млн евро. Отмечается, что если данный трансфер станет реальностью, то вингер «Лестера» Рияд Марез, скорее всего, перейдёт в «Арсенал».
Зимой интерес к Дефрелю также проявляли «Вест Хэм», «Ливерпуль», «Рома» и «Наполи».
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