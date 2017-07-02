Дефрель может сменить «Сассуоло» на «Лестер»

Нападающий «Сассуоло» Грегуар Дефрель может продолжить карьеру в Премьер-Лиге.

По информации источника, «Лестер Сити» близок к тому, чтобы приобрести 26-летнего игрока.

По слухам, «лисы» готовы заплатить за француза 17-18 млн евро. Отмечается, что если данный трансфер станет реальностью, то вингер «Лестера» Рияд Марез, скорее всего, перейдёт в «Арсенал».

Зимой интерес к Дефрелю также проявляли «Вест Хэм», «Ливерпуль», «Рома» и «Наполи».