Тигиев: «Бразильцы из „Спартака“ хотели меня побрить, но я спрятался в туалете»

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев рассказал, что не готов расстаться со своей пышной шевелюрой.

«До сих пор из-за прически подкалывают. Михалыч (тренер Роман Пилипчук. – Прим. ред.) одолевает: „Постригись, постригись“. Я уже было созрел перед отпуском… и не решился. Пытались насильно подстричь. У нас так Хави (тренер по физподготовке Нойя Сальсес. – Прим. ред.) в самолёте машинкой обрили. Я смеялся-смеялся, пока не услышал: „Тигиев“. То ли Адриано сказал, то ли Фернандо. Я как рвану в туалет – ну вас, шутников! За свои волосы готов разорвать всех (улыбается).

Не представляю, что должно произойти, чтобы я пожертвовал шевелюрой. Волосы – это уже мой имидж, не хочется их трогать. Стригусь так уже года три-четыре. Чуть-чуть устаёшь с такой копной на голове, волосы в глаза лезут. В Москву прилетим – попрошу маму немного подкоротить причёску.

Пуйоль – кумир детства, хотя первую майку купил – Месси, ещё с 30-м номером. Не скажу, что сильно разбирался в футболе, но Карлес мне сразу в глаза бросился – игрой, образом. Настоящий лев!»

В июне 22-летний Тигиев подписал долгосрочный контракт со «Спартаком».