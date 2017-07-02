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Кубок Конфедераций в России стал третьим по посещаемости в истории

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Сегодня, 23:08 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Все 16 матчей Кубка Конфедераций в России посетили 628 304 человека. Этот результат стал третьим в истории турниров. В среднем игры посетили 39 269 зрителей.

Больше было только в 1999 году в Мексике (970 000) и в 2013 году в Бразилии (804 659).

Напомним, что на финальном матче Чили - Германия был установлен рекорд посещаемости турнира (57 628 человек).

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