Кубок Конфедераций в России стал третьим по посещаемости в истории

Все 16 матчей Кубка Конфедераций в России посетили 628 304 человека. Этот результат стал третьим в истории турниров. В среднем игры посетили 39 269 зрителей.

Больше было только в 1999 году в Мексике (970 000) и в 2013 году в Бразилии (804 659).

Напомним, что на финальном матче Чили - Германия был установлен рекорд посещаемости турнира (57 628 человек).