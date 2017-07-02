Германия стала второй сборной, которой удалось выиграть ЧМ, Евро и Кубок Конфедераций

Сборная Германии стала второй национальной командой в истории, которой удалось выиграть чемпионат мира, чемпионат Европы и Кубок Конфедераций. Сборной, которой впервые удалось это сделать, является национальная команда Франции.

Напомним, что сегодня, 2 июля, сборная Германии обыграла в финале Кубка Конфедераций-2017 сборную Чили со счетом 1:0.