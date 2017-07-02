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Германия стала второй сборной, которой удалось выиграть ЧМ, Евро и Кубок Конфедераций

Матч: ЧилиЧили0 : 1ГерманияГермания
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Сегодня, 23:18 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Максим Коджеспиров

Сборная Германии стала второй национальной командой в истории, которой удалось выиграть чемпионат мира, чемпионат Европы и Кубок Конфедераций. Сборной, которой впервые удалось это сделать, является национальная команда Франции.

Напомним, что сегодня, 2 июля, сборная Германии обыграла в финале Кубка Конфедераций-2017 сборную Чили со счетом 1:0.

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