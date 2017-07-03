«Бетис» попробует приобрести у ПСВ Гуардадо

«Бетис» заинтересован в приобретении полузащитника ПСВ и сборной Мексики Андреса Гуардадо, утверждают в Испании.

Контракт 30-летнего хавбека с голландским клубом истекает следующим летом, поэтому «красно-белые» готовы отпустить игрока за относительно небольшую сумму сейчас, чтобы не потерять его в будущем бесплатно.

Сообщается, что вице-президент «Бетиса» Лоренцо Серра Феррер уже работает над трансфером Гуардадо, который имеет опыт выступлений в Испании - ранее выступал за «Депортиво» и «Валенсию».

Напомним, что ранее «Бетис» согласовал с «Барселоной» переход нападающего Кристиана Тельо.