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«Бетис» попробует приобрести у ПСВ Гуардадо

Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бетис, ПСВ, Гуардадо Андрес
Сегодня, 13:18 | Источник: football-espana.net | Редакция: Антон Белюсь

«Бетис» заинтересован в приобретении полузащитника ПСВ и сборной Мексики Андреса Гуардадо, утверждают в Испании.

Контракт 30-летнего хавбека с голландским клубом истекает следующим летом, поэтому «красно-белые» готовы отпустить игрока за относительно небольшую сумму сейчас, чтобы не потерять его в будущем бесплатно.

Сообщается, что вице-президент «Бетиса» Лоренцо Серра Феррер уже работает над трансфером Гуардадо, который имеет опыт выступлений в Испании - ранее выступал за «Депортиво» и «Валенсию».

Напомним, что ранее «Бетис» согласовал с «Барселоной» переход нападающего Кристиана Тельо.

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