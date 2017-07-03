СМИ: «„Атлетико“ заплатит „Севилье“ отступные за Витоло и отдаст игрока в аренду»

Вингер «Севильи» Витоло, судя по всему, продолжит карьеру в «Атлетико».

Отмечается, что «матрасники» заплатят за 27-летнего футболиста сумму отступных, прописанную в его текущем контракте (40 млн евро), после чего отдаст игрока до конца 2017 года в аренду в «Лас-Пальмас».

Напомним, что аренда - вынужденная мера, так как мадридскому клубу до 1 января 2018 года запрещено регистрировать новичков.