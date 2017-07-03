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СМИ: «„Атлетико“ заплатит „Севилье“ отступные за Витоло и отдаст игрока в аренду»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Атлетико М, Лас-Пальмас, Витоло
Сегодня, 14:45 | Источник: football-espana.net | Редакция: Антон Белюсь
Вингер «Севильи» Витоло, судя по всему, продолжит карьеру в «Атлетико».
Отмечается, что «матрасники» заплатят за 27-летнего футболиста сумму отступных, прописанную в его текущем контракте (40 млн евро), после чего отдаст игрока до конца 2017 года в аренду в «Лас-Пальмас».
Напомним, что аренда - вынужденная мера, так как мадридскому клубу до 1 января 2018 года запрещено регистрировать новичков.
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