Статуя Суареса в Уругвае подверглась акту вандализма

Статуя нападающего «Барселоны» и сборной Уругвая Луиса Суареса в его родном городе Сальто была повалена на землю, пока сам футболист находился на свадьбе своего одноклубника Лионеля Месси.

Упавшую скульптуру увезли с целью отремонтировать, а на ее месте оставили надпись: «Я поехал на свадьбу Месси, скоро вернусь».

По информации местной прессы, человек, испортивший статую, задержан. Ему придется оплатить все расходы, связанные с ремонтом монумента.

Parece que en el casamiento de Messi sirvieron whisky nacional. pic.twitter.com/IYc7Y4tfig — Carlos Pedulla (@almatana) 1 июля 2017 г.