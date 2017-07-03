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Статуя Суареса в Уругвае подверглась акту вандализма
Сегодня, 09:36 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Статуя нападающего «Барселоны» и сборной Уругвая Луиса Суареса в его родном городе Сальто была повалена на землю, пока сам футболист находился на свадьбе своего одноклубника Лионеля Месси.
Упавшую скульптуру увезли с целью отремонтировать, а на ее месте оставили надпись: «Я поехал на свадьбу Месси, скоро вернусь».
По информации местной прессы, человек, испортивший статую, задержан. Ему придется оплатить все расходы, связанные с ремонтом монумента.
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А сама статуя походу была приварена, к обычной кривой-косой железной пластине...!
Вот она вся значимость Суареса на родине...!))