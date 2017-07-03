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Статуя Суареса в Уругвае подверглась акту вандализма

Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, Заграница: события, Уругвай, Суарес Луис, Месси Лионель
Сегодня, 09:36 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Статуя нападающего «Барселоны» и сборной Уругвая Луиса Суареса в его родном городе Сальто была повалена на землю, пока сам футболист находился на свадьбе своего одноклубника Лионеля Месси.

Упавшую скульптуру увезли с целью отремонтировать, а на ее месте оставили надпись: «Я поехал на свадьбу Месси, скоро вернусь».

По информации местной прессы, человек, испортивший статую, задержан. Ему придется оплатить все расходы, связанные с ремонтом монумента.

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